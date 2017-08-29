Берлин, 29 августа, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Отмена наложенных на Россию ограничений была бы полезна не только Москве, но и Берлину. Однако санкции могут быть сняты при определенных условиях, заявила 29 августа на ежегодной пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Iranreview.org Санкции

По ее словам, отмена санкций положительно отразится и на российской, и на немецкой экономике. Но Евросоюз может снять ограничения только после того, как контроль над Донбассом вновь окажется в руках Киева.

Меркель напомнила, что экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, из-за потери Киевом «суверенитета над собственной территорией» в Донецкой и Луганской областях.

Канцлер добавила, что говорить о дальнейших политических решениях можно будет в том случае, если недавно согласованное перемирие в Донбассе окажется устойчивым. Возможность для отмены санкций появится, если будут выполнены минские договоренности, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стала договоренность о «школьном перемирии» в Донбассе. Новый режим прекращения огня вступил в силу с полуночи 25 августа, однако украинская сторона продолжила нарушать договоренность, ведя обстрел позиций военнослужащих республик Донбасса.

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечается, что частота обстрелов после объявления «школьного перемирия» в Донбассе существенно уменьшилась.

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