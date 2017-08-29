Киев, 29 августа, 2017, 13:05 — ИА Регнум. На 27,8% снизилась добыча угля на Украине в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

ritual Пламенеющий уголь

Согласно статистическим данным, на Украине в течение июля 2017 года было добыто 2,6 млн тонн угля против 3,6 млн тонн угля в июле 2016 года. При этом в июле 2017 года коксующегося угля добыто 0,5 млн тонн, энергетического — 2,1 млн тонн.

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Отмечается, что за семь месяцев 2017 года на Украине добыли на 6,9% меньше угля, чем за аналогичный период 2016 года, а именно 21 млн тонн угля. Также в пресс-службе министерства отметили, что на станциях ТЭС и ТЭЦ по данным на 1 августа накоплено 2,37 млн тонн угля.

Напомним, доля тепловой энергетики на Украине после начала гражданской войны в Донбассе и отделения Донецкой и Луганской Народных Республик снизилась с 45% в 2014 году до 30% в 2017 году.

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