Кострома, 12 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Костромича будут судить за покупку наркотиков посредством почтовой переписки. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.

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Как выяснили полицейские, 28-летний горожанин получал заказные конверты, внутри которых находились так называемые «марки» или ЛСД.

Задержанный пояснил, что способ поставки наркотиков ему подсказали в интернет-магазине, где продавались запрещенные вещества. В отношении костромича возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут отправителей писем.