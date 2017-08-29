На костромича завели уголовное дело из-за почтового письма
Кострома, 12 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Костромича будут судить за покупку наркотиков посредством почтовой переписки. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.
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Письмо
Как выяснили полицейские, 28-летний горожанин получал заказные конверты, внутри которых находились так называемые «марки» или ЛСД.
Задержанный пояснил, что способ поставки наркотиков ему подсказали в интернет-магазине, где продавались запрещенные вещества. В отношении костромича возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут отправителей писем.