Хельсинки, 29 августа, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Запрет на вхождение российского парусника «Крузенштерн» в финский порт Мариехамн отказался комментировать представитель Генерального штаба сил обороны Финляндии Ээро Кархуваара 29 августа, передает ТАСС.

kovako-1 Парусник (барк) «Крузенштерн»

В российское дипведомстве в Финляндии сообщили, что финским властям отправлялся запрос на разрешение входа в порт российского судна, однако разрешение не было получено и причины запрета не объяснялись.

Напомним, что отношения между Россией и Финляндией ухудшились после принятия в 2014 году странам ЕС санкций против России. Еще большее обострение отношений между двумя странами произошло в июле 2015 года, после того как финскими властями было отказано предоставление виз председателю Госдумы Сергею Нарышкину и пяти делегатам из России, которые планировали принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Отметим, что парусник «Крузенштерн» — это четырехмачтовое судно, которое используется в представительских целях. На борту парусника присутствовали главы государств, политики и бизнесмены. Кроме того на борту «Крузенштерна» проходят службу кадеты из морских академий России.

«Крузенштерн» планировал посетить Финляндию с 18 по 20 сентября. На его борту находятся 70 человек экипажа и 164 кадета.