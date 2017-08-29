Орел, 29 августа, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Шесть квартир пострадало в результате обрушения стены аварийного жилого дома в Орле, на набережной Дубровинского, 68. Уточненные данные ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пресс-служба правительства Орловской области Дом №68 на набережной Дубровинского

Пресс-служба правительства Орловской области Совещание на месте аварии

Спасатели сообщили, что на месте ЧП продолжается разбор завалов. В результате обрушения стены здания пострадало шесть квартир в первом и во втором подъездах на общей площади до 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Между тем, как сообщили в пресс-службе правительства региона, ситуация с обрушением стены «находится на контроле губернатора Орловской области Вадима Потомского», который отправился на место аварии.

Уже принято решение о выделении денег из резервного фонда правительства Орловской области для переселения жильцов 36 квартир дома №68. В настоящее время прорабатываются варианты приобретения квартир у крупных орловских застройщиков. Стоимость затрат оценивают в 70 млн рублей.

Пресс-служба правительства Орловской области Пострадало шесть квартир

Решение, что делать с домом — снести или отремонтировать, как ожидается, будет принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое в эти минуты должно идти в администрации города Орла.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение дома №68 на набережной Дубровинского произошло рано утром 29 августа. К счастью, никто не пострадал, хотя, по данным регионального управления МЧС, в доме на тот момент находились восемь жильцов.

Пресс-служба правительства Орловской области В момент обрушения в доме находились люди — к счастью, никто не пострадал

О том, что дом 1955 года постройки, ни разу не видевший капитального ремонта, на грани разрушения, властям было известно. Что делать с домом, на разных уровнях обсуждали в последние несколько месяцев, а две недели назад ситуация стала критической — трещины в фасаде дома стали шире, одна из стен начала осыпаться. Было принято решение об отселении, но из 60 жильцов свои квартиры покинули, по данным спасателей, лишь 45.

Кстати, именно на 29 августа было запланировано начало противоаварийных работ.