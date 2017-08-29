Москва, 29 августа, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Цены на нефть 29 августа торгуются в узком диапазоне на волне будущего урагана Харви в Мексиканском заливе. Ожидается, что ураган нанесет заметный ущерб НПЗ и нефтяной инфраструктуре на американском побережье залива, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Нефтяная вышка

По его мнению, можно ожидать, что на этом фоне котировки черного золота будут нервно реагировать на любые как негативные, так и позитивные новости.

«Причиной этого является ожидание снижения объемов переработки нефти в ГСМ, что в свою очередь должно будет приостановить процесс падения запасов нефти», — пояснил эксперт.

«Это негативный фактор для нефтяных цен, но он будет временным, а уже последствия урагана покажут, как долго будет восстанавливаться работа НПЗ. А это уже будет более долгоиграющая причина», — отметил Костенко.

«Скорее всего, котировки сырой нефти в краткосрочной перспективе будут оставаться возле своих максимальных значений, двигаясь в узких диапазонах», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть: уровень $51 под угрозой