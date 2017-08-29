Луганск, 29 августа, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что уголь, который добывают на территории Донецкой и Луганской народных республик, власти на Украине давно покупают по мировым ценам. Следующей зимой цена на «донбасское золото» поднимется еще выше, и станет на одном уровне с ценами на американский уголь. Об этом глава ЛНР рассказал в интервью государственной телерадиокомпании Луганска 29 августа.

tookapic Уголь

Плотницкий уверен, что предстоящая зима сыграет на стороне народа Донбасса и заставит киевскую власть покупать уголь в ЛНР и ДНР.

«На бывшей Украине наш уголь уже продавали по цене австралийского, южно-африканского, а скоро начнут продавать и по цене американского. Правда, нынешние киевские правители назло не только Донбассу, но и всей Украине пытаются проворачивать разные темные комбинации, но все это зря. Деньги из воздуха сделать можно, а уголь — только поднять на-гора из забоя. Поэтому наша надежная союзница зима скоро все расставит на свои места. Мы знаем, что Порошенко придумает для нас еще немало пакостных препятствий, ведь для киевского режима наши шахты — это только источники для выкачки прибыли, а люди — не более, чем рабсила», — сказал Плотницкий.

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Тем временем на аппаратном совещании совета министров ЛНР временно исполняющая обязанности министра труда и социальной политики Ольга Гонтарева проинформировала, что 4 сентября в ЛНР начнутся выплаты населению на приобретение угля.

«Оказание меры социальной поддержки в денежном выражении для приобретения твердого бытового топлива отдельными категориями граждан уже профинансировано в полном объеме. Выплаты начнутся с 4 сентября», — уточнила Ольга Гонтарева.

В свою очередь исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин добавил, что уже 1564 человека получили твердое бытовое топливо.

«Параллельно с выдачей угля населению идет перерегистрация углеполучателей. Выдача идет по графику, на складах сейчас находится около 3,5 тысяч тонн угля, и он постоянно пополняется, так что сбоев не должно быть», — отметил Павел Мальгин.

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Кроме того, профильный министр напомнил, что на минувшей неделе было принято постановление совета министров ЛНР об обеспечении твердым бытовым топливом жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии разграничения. Уже начата работа в этом направлении.