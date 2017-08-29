Брюссель, 29 августа, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз со своей стороны подойти к вопросу улучшения отношений с Россией, обдумав их. Сделать это нужно из соображений безопасности: построить безопасность ЕС на сотни лет без России нельзя, сказал Юнкер выступая перед послами Евросоюза.

Findspicture.com ЕС

По его словам, наладить отношения с Москвой можно, и не отказываясь от своих принципов: просто найдя «более подходящую риторику». Эта риторика, прежде всего, должны быть «реалистичной».

"(Площадь) Евросоюза составляет 5,5 млн кв. км. Россия одна занимает 17,5 млн кв. км. Еще вопросы есть?» — так, в частности, глава ЕК обосновал необходимость улучшение отношений с Россией.

Кроме того, жители ЕС больше не «хозяева мира» — роль Евросоюза на мировой арене снижается и продолжит снижаться. Кроме того, снижается доля европейской экономики в мировой и доля населения ЕС в мире, и ничего с этим не поделаешь.

Юнкер привел цифры: ВВП ЕС в настоящее время составляет 24−25% от общемирового, через 10 лет он снизится до 20%. «Численность нашего населения в начале века составляла 10% от общемировой — к концу она снизится до нескольких процентов», — сказал глава ЕК.

Таким образом, ЕС необходимо для защиты своих интересов стремиться к большей солидарности и — улучшать отношения с Россией из соображений безопасности. Он также напомнил, что миграционная ситуация в ЕС начала постепенно стабилизироваться.

ЕС ввел с Россией режим санкций в 2014 году из-за ситуации на Украине, обвинив Россию во вмешательстве в конфликт. Со своей стороны правительство РФ ввело контрсанкции. Ущерб от экономических мер подсчитал ранее ряд европейских стран.

Так, в августе 2017 года в Италии заявили, что национальная экономика страны из-за российских ответных мер потеряла 11−12 млрд евро экспорта в Россию и 200 тыс. рабочих мест.

Читайте подробнее: Итальянский бизнес за три года российского эмбарго потерял 12 млрд евро

В 2016 году французский Исследовательский центр по мировой экономике оценил общий убыток Евросоюза от санкций в $60 млрд, причем первое место по объему потерь занимает Германия — $830 млн в месяц, на втором месте расположилась Украина ($450 млн), дальше идут Польша, Нидерланды, Франция и Япония (около $200 млн).

Читайте также: Страны Запада потеряли $60 млрд из-за санкций против России

При этом отмечается, что основная часть потерь (82%) связана с товарами, на которые российские ответные ограничительные меры не распространяются. Исследователи добавляют, что 77% потерь пришлось на страны Европейского союза (ЕС).

Отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

Помимо экономических санкций против России, Евросоюз страдает от крупнейшего со времен Второй мировой войны миграционного кризиса: из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии в страны ЕС устремились миллионы беженцев.

Читайте также: Меркель о миграционном кризисе: Это касается всех стран ЕС

Способствовала этому и неправильная политика, проводимая многими европейскими странами, заключающаяся в поддержке терроризма и введении экономических санкций против сирийского народа, считает президент Сирии Башар Асад. Все это способствовало образованию сегодняшних мировых проблем, в частности распространению терроризма и притоку большого числа беженцев в Европу.

В начале февраля 2017 года президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с притоком беженцев в ЕС, заявил, что именно политическое урегулирование в Сирии и других ближневосточных странах будет способствовать снятию острого миграционного кризиса в Европе.