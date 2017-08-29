Серов, Свердловская область, 29 августа, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Свердловской области жители нескольких посёлков и полустанков лишились возможности приобретать товары первой необходимости, после того как руководство Свердловской железной дороги отменило вагон-магазин в составе поезда Серов — Карпунино. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Черкасский Андрей ИА Крассная Весна Заброшенная глубинка

Депутат отправил запросы в различные инстанции, но решения проблемы так и не последовало. Чиновники либо ссылаются на отсутствие средств, либо перекладывают ответственность на органы местного самоуправления. В результате жители посёлков и полустанков Урай, Поспелково, Морозково, Сотрино, Лесоразработки, а также на станциях 77 и 97 км, в которых нет ларьков и магазинов, остались без нормального снабжения. В настоящее время проводники по предварительным заявкам доставляют жителям только молоко и хлеб.

В филиале ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога сообщили, что отмена курсирования вагона-магазина в составе поезда в июле 2017 года произошла в результате финансово-экономической оптимизации.

«До проведения обозначенных сокращений, в целях сохранения доступности для населения услуг торговли в органы местного самоуправления были направлены предложения о самостоятельной организации точек торговли. Также в целях сохранения услуг торгово-бытового обслуживания для работников и неработающих пенсионеров компании по направлениям Серов — Карпунино и Серов — Ивдель до ст. Лесоразработки в текущем году организована курьерская доставка продуктовых наборов взамен вагона-магазина», — ответили в РЖД.

Alshevskix.livejournal.com Отписка РЖД

В администрации Серовского городского округа сообщили, что стационарной торговли в некоторых посёлках по маршруту Серов — Карпунино нет из-за их труднодоступности и очевидной нерентабельности.

«Обеспечить жителей этих посёлков услугами автолавки также не представляется возможным в связи с полным отсутствием автомобильного сообщения между городом и посёлками. Кроме этого, бюджетных ассигнований на организацию торговли в остановочных пунктах по железнодорожной ветке в бюджете Серовского городского округа не предусмотрено», — сообщили в мэрии города.

Alshevskix.livejournal.com Отписка Минтранса

В итоге власти Серова обратились за помощью к региональным властям, но в правительстве Свердловской области сообщили, что организацией торговли должны заниматься органы местного самоуправления, и посоветовали мэрии Серова искать иные источники финансирования.

«Учитывая соответствующее обращение главы Серовского городского округа и представленную информацию об отсутствии бюджетных ассигнований в муниципальном образовании на организацию торговли по железнодорожной ветке Серов — Карпунино министерством транспорта и связи Свердловской области направлено предложение главе Серовского городского округа рассмотреть возможность организации работ по изысканию и привлечению иных источников финансирования для сохранения деятельности вагона-магазина», — ответил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

Также по факту коллективной жалобы граждан в связи с отменой вагона-лавки в составе поезда Серов — Карпунино проверку провела Уральская транспортная прокуратура. Было установлено, что услугами вагона-магазина на данном направлении пользовались более 800 жителей Свердловской области. Тем не менее в прокуратуре сообщили, что не имеют правовых оснований для возложения на ОАО «РЖД» обязанности обеспечения продовольствием жителей Свердловской области.

«То есть вернулись к той безнадеге, с которой начали. О каком «ЭКСПО — 2025» можно мечтать, если наша глубинка брошена на произвол судьбы?!», — считает Андрей Альшевских.

Он также напомнил о том, что ранее Свердловская железная дорога получила льготы на уплату налога на имущество.

«Вы, без сомнения, можете считать, что РЖД имело право отказаться от непрофильной деятельности. Но давайте разбираться. Разве не наше Заксобрание в феврале 2017 года «подарило» железнодорожникам дополнительные льготы на уплату налога на имущество. А это, между прочим, 1,8 миллиарда рублей. Так кто кому должен?!», — сообщил Андрей Альшевских.

Напомним, что 17 февраля 2017 года были внесены изменения в закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», который для большинства организаций составляет 2,2%, а для организаций РЖД в 2017 году — 1%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году — 1,3%, в 2020 году — 1,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате оптимизации был упразднён железнодорожный маршрут Бокситы — Екатеринбург. Жители Волчанска, Карпинска, Краснотурьинска и Североуральска вынуждены добираться до областного центра автобусом, что неудобно для отдельных категорий граждан (пенсионеров и инвалидов).