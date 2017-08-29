Москва, 29 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Российский рубль 29 августа снижается на волне окончания налогового периода, который в течение двух недель его поддерживал, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Заметнее всего рубль падает к евро на волне его ралли против доллара на мировом валютном рынке Форекс. Снижение к доллару США пока небольшое, но, вероятно, оно усилится уже по причине его коррекции на мировых рынках из-за сильной технической перепроданности», — пояснил эксперт.

По его мнению, «российская валюта будет консолидироваться у локальных максимумов против доллара до публикации данных по занятости в США, которые выйдут сначала от компании ADP 30 августа, а затем уже 1 сентября от министерства труда США».

«По отношению к евро она будет, похоже, оставаться под давлением, но только в том случае, если евро будет расти на Форексе. Если же этого не произойдет и там начнется коррекция, то пара евро/рубль скорректируется вниз», — полагает Костенко.

«На этой волне пара доллар/рубль может вырасти в краткосрочной перспективе к отметке в 60 рублей, а пара евро/рубль снизиться к отметке в 68 рублей», — считает эксперт.

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