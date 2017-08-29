* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 29 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В рядах террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются только 20 курдов, сообщает 29 августа Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Как утверждает начальник отдела по СМИ при министерстве по делам религий Иракского Курдистана Мариван Накшбанди, они находятся в иракской Хавиджи, куда отступили боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным правительства Иракского Курдистана, всего в рядах террористов воевало порядка 500 курдов, 300 из которых были ликвидированы, еще 150 человек сдались пешмерга — вооруженным силам иракских курдов.

Накшбанди также отметил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно ослабло и продолжает терять свои позиции в Ираке.

Кроме того он предупредил власти Багдада о том, что боевики могут прятаться среди вынужденных переселенцев.

Напомним, вооруженные силы Иракского Курдистана — пешмерга принимают активное участие в борьбе с боевиками «Иракского Курдистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).