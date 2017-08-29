Вильнюс, 29 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В Литву на общие тренировки прибывают военнослужащие США — новая рота ротационных сил сухопутных войск. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 августа, в минобороны Литвы.

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29 августа военные противотанковой роты из 91-го кавалерийского полка США (англ. — 1st Squadron, 91st Cavalry Regiment, 1−91 CAV) прибудут на полигон Генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде (Швянченский район) по дорогам общего пользования из места постоянной дислокации в Германии. Военные, приезжающие со стороны Польши, привозят с собой вооружение и боевую технику: внедорожники HUMVEE, грузовики — всего около 30 единиц техники.

Планируется, что в Литве военные этой роты будут дислоцированы до середины октября 2017 года. В начале октября американские военные вместе с противотанковыми подразделениями Литвы и других стан НАТО будут участвовать в международных учениях Hunter («Охотник»).

Военные Сухопутных войск США в Литве и других странах Прибалтики и Польше меняются с весны 2014 года, как часть операции Сухопутных войск США Operation Atantic Resolve. Отметим также, что США с начала сентября начинает руководить так называемой миссией воздушной полиции в странах Прибалтики.

Напомним, в Литве российско-белорусские учения «Запад-2017», которые состоятся в сентябре, названы главной геополитической угрозой 2017 года.