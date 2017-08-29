Москва, 29 августа, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Намерение Киева назвать Россию «страной-агрессором» на законодательном уровне, как ни парадоксально, демонстрирует только то, что у Киева нет для этого достаточных аргументов, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёев.

ИА Красная Весна Совет Федерации

«Когда есть реальная агрессия, то нигде ничего записывать не надо, и агрессор очевиден для всех. А вот когда ни доказательств, ни уверенности нет, то приходится принимать законы, в которых и прописывают, кого считать агрессорами, а кого нет. Ибо неочевидно, но очень хочется», — отмечает сенатор.

Во-первых, «российская агрессия» стала главной национальной и государствообразующей идеей постмайданной Украины, напоминает он.

«Кстати, сам факт, что это принимается в форме закона, то есть — нормы права долговременного действия, а не в виде некой декларации, говорит о том, что Киев постарается растянуть «российскую агрессию» как пропагандистский мем на максимально долгий период — очень плохой сигнал для Минских соглашений», — констатировал Косачёв.

Кроме того, продолжил сенатор, у Украины есть уж совсем прозаичные и «шкурные» интересы в таком тяжелом обвинении в адрес другого государства. Как заявила представитель президента Украины в Верховной раде, «это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов».

«Циничнее некуда: без «агрессора» денег не дадут», — отметил сенатор в соцсети.

Отсылка в качестве обоснования этого тезиса к ст. 51 Устава ООН — право на индивидуальную или коллективную самооборону — вообще притянута за уши, продолжил глава комитета.

«Киев номинально ведет так называемую АТО, которая, соответственно, не связана с нападением другого государства (а это признак агрессии), даже если там есть иностранцы. Де-факто же — обстреливает территорию собственной страны. Поэтому кто от кого тут обороняется — большой вопрос», — рассуждает парламентарий.

Вместо болтовни про агрессию и агрессоров украинским властям нужно взять в руки текст соглашений, которые они подписали вместе с другой стороной конфликта (не Россией, кстати), и заняться его выполнением, предлагает Косачёв.

«Хуже, если со стороны нового спецпредставителя США по Украине Волкера Киев получает прямо противоположные сигналы, и именно поэтому увлеченно прорабатывает «агрессионную» версию, а не дорожную карту имплементации Минска. Но тогда вопрос к кураторам современной Украины — долго еще?» — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что по новому законопроекту о реинтеграции Донбасса Россия будет впервые названа «страной-агрессором» на уровне законодательства Украины.