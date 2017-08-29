Донецк, 29 августа, 2017, 12:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 28 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, сообщает 29 августа пресс-служба Народной милиции ЛНР.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР. 2017

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Лозовое, Красный Яр, Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

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«Штаб АТО» зафиксировал 19 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного и Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки.

Напомним, уже более трех лет на Украине продолжается гражданская война, развязанная Киевом. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Украина не намерена решать конфликт мирным путем, запрашивая у своих союзников оружие и стягивая войска и технику к линии фронта.

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