Махачкала, 29 августа, 2017, 12:20 — ИА Регнум. На суде по делу Бадрудина Мусаева — сына мэра Махачкалы, подозреваемого в в применении насилия в отношении сотрудника полиции, прокурор потребовал для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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По мнению гособвинителя, вина Мусаева полностью доказана, это подтверждают показания потерпевших и свидетелей, передает 29 августа корреспондент ИА REGNUM. Согласно этим показаниям, 31 мая 2016 года Мусаев с друзьями совершил дрифт за рулем автомобиля мерседес прямо перед сотрудниками полиции на улице Расула Гамзатова. Попытка сотрудников задержать хулиганов привела к потасовке, после чего, как считает сторона обвинения, сын мэра спровоцировал драку, сломал одному из сотрудников палец, оскорблял их и отказывался подчиниться законным требованиям.

Отягчающих обстоятельств нет, заявил прокурор, но есть смягчающие — наличие у обвиняемого малолетнего ребенка. В связи с этим обвинение попросило наказание для Мусаева в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Адвокат Мусаева Заур Магомедов на суде заявил, что вина его подзащитного не доказана. По его версии, Мусаев не находился за рулем автомобиля и не участвовал в драке. Он не является также и владельцем машины. За рулем мерседеса находился его друг Даци Хазамов, которого пытались остановить полицейские. Проезжавший мимо Мусаев увидел потасовку и попытался вступиться за друга, как и остальные его друзья. Интерес сотрудников полиции к Мусаеву возник лишь после того, как они узнали, что он сын мэра, считает адвокат. После этого на него надели наручники и отвезли в отделение полиции.

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Дело в отношении Даци Хазамова выделено в отдельное производство. По данным СКР по Дагестану, выяснилось, что он освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что находился на учете в психо-неврологическом диспансере. Суд назначил ему принудительное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над сыном мэра Махачкалы Бадрудином Мусаевым начался в марте 2017 года. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и применении насилия в отношении сотрудника полиции и оскорблении их. Мэр Махачкалы Муса Мусаев, комментируя дело, заявил, что оно носит заказной характер и что сам он не будет вмешиваться в процесс. Очередное заседание суда состоится 8 сентября. На нем обвиняемому дадут последнее слово перед вынесением приговора.