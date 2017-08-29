Пекин, 29 августа, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин прокомментировала возможный ввод нового пакета санкций в отношении КНДР в связи с новым ракетным испытанием, которое произошло 29 августа.

Mooc.chaoxing.com МИД КНР

«Власти КНР уверены, что запугивания и односторонние ограничения не являются эффективным инструментом для решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Китай настаивает на необходимости поддержания конструктивного диалога между заинтересованными сторонами», — заявила китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР отметила, что в случае введения новых санкций со стороны СБ ООН, Китай будет строго следовать и выполнять все положения новой резолюции, в том числе в вопросе введения ограничительных мер в отношении Пхеньяна, пишет «Жэньминь жибао».

Напомним, в связи с очередным запуском северокорейской ракеты Япония, Южная Корея и США запросили внеочередной созыв СБ ООН. Пекин призывает стороны конфликта к сдержанности и благоразумию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай продолжает настаивать на необходимости имплементации «двустороннего подхода», подразумевающего принцип «уступки на уступку», который является единственным эффективным и разумным способом разрешения противоречий.