Москва, 29 августа, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ назвали «откровенной дискриминацией» решение властей Эстонии отказать корреспондентам МИА «Россия сегодня» в аккредитации на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС 7 и 8 сентября, сообщает 29 августа пресс-служба российского ведомства.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Откровенная дискриминация одного из крупнейших новостных агентств в очередной раз показывает, чего стоят лицемерные заявления властей Эстонии о приверженности свободе слова и доступа к информации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вне зависимости от того, является это решение самостоятельным или согласовано с Брюсселем, «запретительные меры Таллина в любом случае подрывают авторитет Евросоюза».

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали профильные международные структуры обратить «особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов».