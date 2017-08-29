Москва, 29 августа, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий полномочия муниципальных образований в решении вопроса о дате начала учебного года в школах, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В образовательных организациях учебный год начинается 1 сентября, если орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования в силу климатических или иных условий не установит дату начала учебного года с 1 октября», — следует из текста законопроекта.

При этом прописывается, что «учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы».

Установление 1 сентября в качестве единой даты начала учебного года продиктовано давней традицией единоначалия и уравнительного единообразия, усиленной установлением на эту дату празднования Дня знаний, отмечают парламентарии. Между тем обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года, считают они.

Вместе с тем совпадение Курбан Байрама с 1 сентября в 2017 году поставило под вопрос проведение школьных линеек в ряде регионов с мусульманским населением, в большинстве из которых религиозные праздники традиционно объявлялись выходными днями.