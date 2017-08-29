Москва, 29 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Один из «опытнейших профессионалов» в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, замначальника собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов уходит на пенсию, соответствующий приказ готовится.

Mil.ru Военный пенсионер

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительной системе. Один из источников отметил, что «выход на пенсию бывает неожиданным».

Официально эту информацию в ФСБ РФ не комментировали. Ранее СМИ сообщали, что УСБ ФСБ вело ряд громких коррупционных дел, в том числе оперативное сопровождение дела о взяточничестве экс-главы Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера и экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

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Кроме того, имя Феоктистова в контексте организации «провокации взятки» упомянул на первом же судебном заседании при рассмотрении его уголовного дела экс-глава МЭР Алексей Улюкаев.

По его словам, взятка в 2 млн была «провокацией», организованной главой «Роснефти» Игорем Сечиным и генералом Феоктистовым.

На официальном сайте «Роснефти» сообщается, что Олег Феоктистов был назначен вице-президентом — руководителем службы безопасности компании в сентябре 2016 года. На этой должности Феоктистов сменил выходца из МВД Василия Юрченко. Однако в марте 2017 года он вернулся в ФСБ РФ, позже сообщил Сечин.

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«Новая газета» утверждает, что Феоктистов был «организатором ареста» Улюкаева. Он был задержан в ночь на 15 ноября при вымогательстве взятки у руководства «Роснефти». По версии следствия, Улюкаев требовал от руководства «Роснефти» два миллиона долларов США за выдачу министерством заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

После задержания и помещения под домашний арест Улюкаев был снят со всех должностей. Своей вины он не признает. 16 августа в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела о вымогательстве у «Роснефти» $2 млн.

На заседании Улюкаев обвинил главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина в провокации. По словам обвиняемого, заведомо ложный донос последнего стал основой для фабрикации обвинения. Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что слова бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева похожи на чистосердечное признание.

Перед началом заседания Улюкаев заявил, что любой итог в уголовном деле будет положительным с точки зрения истории и станет полезным для народа России. Он сравнил судебный процесс с наукой, где «любой результат, даже отрицательный — это результат».