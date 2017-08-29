Чебоксары, 29 августа, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В центре столицы Чувашии можно купить не только товары, но и впечатления. Здесь на улице предлагают приобрести стихи и фотографии на память, при этом поэзия вдвое дороже фотосессии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на оживлённых перекрёстках Чебоксар можно встретить седого мужчину, который предлагает купить «стихи за 10 руб.». Выясняется, что продаётся только одно стихотворение, в которой рассказывается о «Че Геваре из Чебоксар» и посвящено оно Великой Октябрьской революции, 100-летие которой отмечается в этом году. Вдвое дешевле, в пять рублей, обойдётся фотография с «Красой Чувашии» с пышными картонными формами на Арбате. Бумажный манекен, который в прошлом году стоял в центре пешеходной улицы, теперь стал платным уличным экспонатом. И своеобразно напоминает о том, что Чувашия всегда славилась красивыми девушками.

ИА REGNUM 2017 год, Чебоксары. В центре столицы

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