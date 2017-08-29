Сеул, 29 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Южная Корея, одна из самых продвинутых стран в мире в области атомной энергетики, но решившая недавно полностью отказаться от АЭС, делает главную ставку на развитие чистой энергетики. Сегодня, 29 августа, министерство промышленности страны выступило с официальным заявлением о том, что бросит все усилия на продвижение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рамках программы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин по денуклеаризации страны.

Pxhere.com ВЭС

В министерстве торговли, промышленности и энергетики заявили, что будут «расширять зависимость страны от возобновляемых источников энергии». К 2030 году «зеленые» энергоисточники должны будут занять 20% в общем энергобалансе. Помимо этого, Корея поэтапно откажется от угольных электростанций, чтобы сократить выбросы СО2 вдвое к 2030 году.

Читайте также: «Возобновляемые источники энергии не могут конкурировать с АЭС»

Как отмечает издание «Рёнхап», представители министерства обозначили свои политические цели президенту страны во время заседания в городе Седжон, который находится в 130 километров к югу от Сеула. Планируется сделать основной упор на солнечные батареи и ветровые установки. Пока же страна получает значительную часть электроэнергии от атомных реакторов.

Напомним, что, согласно данным МАГАТЭ за 2016 год, доля атомной энергетики в общем энергобалансе Южной Кореи составила 30,30%. Все остальное приходится на уголь, газ, нефть и немного на объекты «зеленой» генерации. В стране действуют 24 энергоблока, еще три находятся на стадии строительства, один закрыт.

Корея, как уже писало ИА REGNUM, в силу ограниченности собственных ресурсов практически полностью зависит от поставок нефти, угля и газа из других стран. Южная Корея — вторая в мире по величине импортером СПГ и одна из крупнейших импортеров нефти. На нефть, газ и уголь приходится около 70% энергобаланса страны. Основными поставщиками нефти для Кореи являются Саудовская Аравия (34%), Кувейт (16%) и ОАЭ (12%); газа (СПГ) — Катар (33%), Индонезия (14%), Оман (11%); угля — Австралия (40%), Индонезия (29%) и Россия (12%).\

Читайте также: Из грязи — в князи: атомная промышленность Южной Кореи

Пережив несколько нефтяных кризисов, Сеул решил постепенно сокращать зависимость от нефти и газа, а основную ставку сделал на развитие ВИЭ и АЭС, которых поддерживал субсидиями. В 2010 году в стране даже была принята программа развития атомной энергии, согласно которой к 2030 году 40% всего вырабатываемого в Южной Корее электричества должно производиться на АЭС. Однако авария на японской «Фукусиме» подкосила уверенность корейцев в атомной энергетике, более активно стали действовать и «зеленые» лобби. Правда, уже в 2015 году правительство подтвердило свои планы по развитию атомной энергетике, к тому же страна добилась немалых результатов в экспорте собственных ядерных технологий.

Однако в мае 2017 года после импичмента Пак Кын Хе на выборах победил Мун Чжэ Ин, который выдвинул курс на расширение применения солнечной и ветряной энергии взамен атомной и тепловой с использованием каменного угля. В результате уже был закрыт один атомный реактор, построенный в конце 70-х годов прошлого столетия, а строительство двух новых АЭС приостановлено. В то же время строительство АЭС «Синханыль-2» идет полным ходом, станция должна заработать в 2019 году на 60 лет. В связи с этим новый министр промышленности, торговли и природных ресурсов Южной Кореи Пэк Ун Гю заявил, что денуклеаризация страны — это не «революция», а «эволюция». Так, если за ближайшие 60 лет других АЭС строить не будут, то постепенно все они будут закрыты. По плану нынешнего правительства, к 2079 году мощности атомной энергетики должны сократиться до нуля.

Пока этого не произошло Южная Корея продолжает сотрудничество с другими странами в области атомной энергетики. По сообщениям южнокорейских СМИ, 30−31 в Москве министерство науки, техники, информации и связи Южной Кореи вместе с «Росатомом» проведет 18-е заседание Совместного координационного комитета по атомной энергии. Планируется рассмотреть направления технического сотрудничества в разных областях, включая безопасность атомной энергетики, вывод из эксплуатации АЭС, утилизацию радиоактивных отходов. Корея хочет предложить РФ «новую повестку дня», которая предполагает разработку технологий по этим направлениям.