Санкт-Петербург, 29 августа, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В тех учреждениях Петербурга, где объективно невозможно обустроить доступную среду для инвалидов, руководители соответствующих ведомств должны «выделить двух-трех человек», которые будут заниматься этим вопросом лично: например, поднимать инвалидную коляску на необходимый этаж либо сопровождать незрячего человека. С таким заявлением на заседании городского правительства во вторник, 29 августа, выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Переход у станции метро «Петроградская»

Градоначальник дал подчиненным месячный срок на то, чтобы доложить, каким образом в каждой из городских организаций и каждом учреждении будет решаться вопрос их доступности для инвалидов.

В свою очередь вице-губернатор города по социальным вопросам Анна Митянина напомнила коллегам по правительству об общем подходе к вопросу о доступной среде для инвалидов. Все без исключения новые объекты, вводимые в строй, от жилых домов до учреждений, должны обеспечиваться пандусами и другими необходимыми элементами инфраструктуры. В действующих объектах среда для инвалидов должна появиться везде, где это возможно. В случае, если приспособить то или иное учреждение объективно невозможно, профильные руководители должны решить вопрос о том, как инвалиды будут получать услуги, которые предоставляет данное учреждение.

Правительство Санкт-Петербурга во вторник рассмотрело и утвердило проект поправок в «дорожную карту» по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов. Как сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, всего в городе сегодня живет 626 тысяч инвалидов, 82% из них — люди пожилого возраста. Доступная среда для инвалидов должна быть на 100% создана в Петербурге к 2020 году.

Ржаненков привел статистику за 2016 год. Из 4005 объектов, проверенных на предмет обеспечения доступности для инвалидов, на 1,8% объектов обеспечена полная доступность, на 87% «приняты меры», и объект может считаться доступным, 11,2% объектов считаются «временно недоступными» для инвалидов.

Глава комитета по социальной политике также рассказал, что 59,5% петербургских инвалидов положительно оценивают состояние подготовленной для них среды. За год этот показатель вырос на 1,3%. 40% недовольных, по словам Ржаненкова, прежде всего просят повысить доступность жилых и транспортных объектов. Одной из основных проблем, по словам главы комитета, остается «формальный подход» разного рода руководителей к вопросу о создании доступной среды для инвалидов.

Что касается транспорта, то в настоящее время обеспечена полная доступность для инвалидов 100% автобусов, 85% троллейбусов и 26% трамваев. Под полной доступностью понимается не только «низкий пол», но также автоинформаторы и «бегущая строка».

Между тем, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, до сих пор доступ инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры остается затруднен. Причем, это касается даже тех мест, которые совсем недавно переживали многомесячный ремонт и обновление.

Например, инвалиду-колясочнику невозможно напрямую попасть из подземного перехода под Каменноостровским проспектом на станцию метро «Петроградская». Лестница, ведущая из перехода в вестибюль станции, пандусов не имеет (см. фото).

При этом для спуска в сам переход и подъема на проспект пандусы оборудованы, но чтобы попасть в метро с противоположной от вестибюля стороны проспекта, инвалиду придется сначала подняться по пандусу на тротуар и лишь затем, обогнув ограждение перехода, направиться в метро.

Примеров такого рода нестыковок в Петербурге до сих пор — великое множество.