Москва, 29 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. На рынки вернулось полноценное бегство от рисков, в очередной раз спровоцированное действиями КНДР, которая поздно вечером 28 августа запустила ракету в сторону Японии, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

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«Японский премьер Абэ уже пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить граждан своей страны, а также призвал Пекин и Москву помочь в усилении давления на Северную Корею. Дополнительно интерес к безопасным активам подстегивает ураган в США и его последствия, которые уже превзошли самые пессимистичные оценки», — сказал эксперт.

По его словам, нефть остается под давлением из-за урагана Харви, который послужил причиной закрытия многих американских НПЗ, падение спроса со стороны которых чревато приливом масштабных объемов запасов углеводородов. Пока игроки никак не реагируют на вербальные интервенции ключевых игроков рынка в лице Саудовской Аравии и России, которые выступили за продление ограничения добычи.

«Здесь играют роль два фактора. Во-первых, на первом плане сейчас — страхи по поводу резкого роста запасов нефти в США. Во-вторых, рынок уже не верит в эффективность сделки ОПЕК, и разговоры о ее пролонгации лишь показывают, что картель признает свою слабость», — пояснил Мельников.

«Brent пока удерживается над уровнем $51, но уже в ходе внутридневных торгов 29 августа эта область может оказаться под угрозой», — полагает эксперт.

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