Симферополь, 29 августа, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Железнодорожный арочный пролет Крымского моста поднят на фарватерные опоры и находится на высоте 35 м над уровнем моря. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба проекта «Крымский мост».

Most.life Железнодорожная арка Крымского моста

На подъем конструкции весом более 6 тыс. тонн потребовалось почти 12 часов. Арку поднимали на 700 тросах с помощью мощных домкратов. Операция прошла в штатном режиме.

«Домкраты нагружались постепенно. Первоначальная нагрузка в 5 тонн была доведена до 100 тонн. Конструкция поднималась без отклонений, в пределах створа между двумя опорами», — отметили в пресс-службе.

Как рассказал замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев, в течение суток на арке установят ветровые связи — специальные устройства, которые позволят ее закрепить. В сентябре будут смонтированы концевые элементы арки, кроме того, конструкцию раскружалят, то есть опустят на специальные опоры.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по транспортировке и установке на фарватерные опоры железнодорожной арки Крымского моста началась в Керченском проливе 27 августа. 28 августа арку подготовили к подъему. На период установки конструкции судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничено.

Транспортировку и монтаж арочных пролетов моста сопровождает мониторинг специальной системы датчиков. Устройства контролируют изменение напряженно-деформированного состояния. Физические параметры стекаются в один центр и отслеживаются в режиме реального времени.

Читайте также: Железнодорожная арка Керченского моста готова к установке