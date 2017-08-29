Буэнос-Айрес, 29 августа, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Министерства энергетики и охраны окружающей среды Аргентины одобрили проект строительства двух ГЭС совместно с китайской стороной. Соответствующее заявление распространила администрация президента Аргентины Маурисио Макри.

Флаг КНР

Согласно достигнутым договоренностям, финансирование проекта будет осуществляться китайской стороной. Для строительства и последующей эксплуатации ГЭС будет создано совместное предприятие, в совет директоров которого войдут представители китайской Gezhouba Group и аргентинских энергетических компаний Electroingenieria и Hidrocuyo, пишет «Синьхуа».

Работа над проектами велась продолжительное время, так в декабре 2016 года Верховный суд Аргентины постановил провести дополнительные исследования влияния строительства и последующей работы гидроэлектрических станций на экологию региона.

Положительное решение было принято после внесения ряда поправок в план строительства, а также аргументов провинциальных властей, подчеркнувших вклад проекта в экологически чистое производство энергии, содействие экономическому развитию и перспективам занятости в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, это не единственный совместный проект между двумя странами. Так в мае 2017 года Аргентина и Китай усилили сотрудничество в области сельскохозяйственной торговли.