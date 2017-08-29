Тверь, 29 августа, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело об убийстве девяти человек на территории дачного поселка под Тверью начал рассматривать Тверской областной суд 29 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Обвиняемым по делу проходит житель Москвы.

(сс) succo Суд

По версии следствия, 3 июня этого года на территории поселка Редкино Конаковского района Тверской области мужчина расстрелял из охотничьего самозарядного ружья девять человек. Выжить в бойне удалось лишь одной девушке: она спряталась в доме, и преступник не заметил ее.

Сам обвиняемый признался в совершении убийств. По итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, причиной вспышки агрессии мужчины стал конфликт с отдыхавшими в поселке дачниками — сначала обвиняемый выпивал вместе с ними, но затем началась ссора. Мужчина обиделся и ушел, а вернулся уже с оружием. Полиция задержала его на месте преступления.

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Выжившая в массовом убийстве людей под Тверью пожаловалась на полицию

Добавим, что после трагедии в Тверской области появились предложения ужесточить выдачу медицинских справок, необходимых для разрешения на владение оружием: по словам психиатров, сегодня такую справку несложно получить в частных клиниках, где отсутствуют базы данных.

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