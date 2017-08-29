Москва, 29 августа, 2017, 11:12 — ИА Регнум. «Просто робот» «Яндекс» лишь отражает массовые настроения у российских чиновников: спрятаться от проблем Северной Кореи, спрятаться от задач Сахалина и Курил, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Pxhere.com Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу

Судя по тому, как государство, строя самые циклопические проекты в мире, закопав мешки наличных денег в строительство стадиона «Зенит», который сегодня уже испортили бакланы, а завтра съедят землеройки.

Судя по тому, что государство коммерциализирует бюджетную сферу, сокращает инфраструктуру больниц, школ, библиотек для того, чтобы сэкономленные деньги закопать в тротуарную плитку, я не удивлюсь, что философия «вахтового метода» может оказаться заразной.

Если главный экономический советник вождя рекомендует уйти из Арктики, перейдя на «вахтовый метод», и остается главным экономическим советником. Судя по тому, что вся молодежь Калининградской области побывала в Польше, и только половина — на территории «большой России», судя по тому, что сидящий на «газовом золоте» Сахалин до сих пор вынуждает сахалинцев лечиться в Южной Корее, я не удивлюсь, что для кого-то Сахалин и Курилы — это головная боль, от которой хочется избавиться.

И «Яндекс» (а мы знаем, что «Яндекс» — «просто робот») лишь отражает массовые настроения у наших чиновников: спрятаться от проблем Северной Кореи, спрятаться от задач Сахалина и Курил.

«Яндекс» показывает, что Москва хотела бы не видеть проблем Сахалина, Курил и Северной Кореи.

Ранее стало известно о сбое, произошедшем при обновлении сервиса «Яндекс.Карты» в ночь на 29 августа: с карты-схемы пропал остров Сахалин, он появлялся лишь при изменении масштаба — сильном приближении.

Сбой в сервисе «Яндекс.Карты» совпал по времени с пуском северокорейской ракеты в сторону Японии, который был произведен из окрестностей Пхеньяна в 5:57 (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тыс. километров и упала в Тихий океан в 1180 километрах к востоку от японского острова Хоккайдо.