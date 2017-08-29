Ярославль, 29 августа, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Ярославский кинопрокатчик Андрей Алексеев и режиссер Мария Сандлер объявили сбор средств на съемки документального фильма о «Ярославской весне», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Planeta.ru «Народный фронт» в Ярославле

Под этим термином авторы понимают события последних 6 лет, существенно изменивших общественно-политическую картину города. Истоками «Ярославской весны» авторы видят события середины 1980-х годов, когда в городе развернулось движение «Народный фронт». Сам термин родился весной 2012 года, когда мэром Ярославля был избран оппозиционный кандидат Евгений Урлашов, впоследствии арестованный и осужденный по обвинению в коррупции.

«Мы хотим снять правдивый фильм о красивом городе на Волге, в котором эхом отдавались перемены конца 80-ых и волнения 2000-ых. Представить его самую новую историю, связанную с пробуждением общественных настроений и названную «ярославской весной» — от катастрофы самолёта с «Локомотивом» до жестокого приговора народному мэру. Мы хотим кратко задокументировать большие события в большом российском городе за последние 30 лет — и впервые на экране в России развёрнуто показать последний, ярославский этап жизни Бориса Немцова, избранного депутатом Ярославской областной думы в 2013 году. В итоге мы хотим выйти на мысль о том, что Ярославль и процессы, происходящие в нём, — это надежда для всей страны. Возможно, потому что здесь живут неспокойные граждане, предрасположенные к свободе и с обострённым чувством справедливости», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кинопрокатчик Андрей Алексеев.

Авторы фильма намерены обратиться к воспоминаниям очевидцев, а также к архивным кадрам кино‑ и видеохроники. В числе историй, к которым обратятся авторы, будет создание в Ярославле рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» на русском языке в 1980-х годах.

«Фильм, скорее, будет наводить на размышления, чем давать готовые ответы. Поможет проникнуться состоянием ярославской весны, почувствовать, что это такое, передать этот «духовный» опыт новому поколению (не обязательно ярославскому)», — сказал Андрей Алексеев.

Планируется перевод фильма на английский язык и создание версии с субтитрами. Авторы рассчитывают завершить съемки к весне 2018 года, а затем представить работу на различных российских и международных фестивалях. Средства на съемки фильма авторы собирают на одной из краудфандинговых площадок.