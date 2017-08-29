Ярославль, 29 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Вчера в Ярославле в «РингПремьер отеле» прошел круглый стол «Павловская роща. Прошлое. Настоящее. Будущее». Инициатором проекта выступил депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев, который, по мнению общественников, имеет определенные планы по застройке территории памятника природы.

Facebook Ольги Мазановой Градозащитники так и не добились ответа — будет ли строительство в парке или рядом с ним

Жители, которые пришли на круглый стол, готовились к бою, но мероприятие прошло довольно спокойно, хотя атмосфера напряженности и недоверия все же имела место быть.

«Спасибо, конечно, что пригласили и выслушали общественность. Я воспринимаю это мероприятие как своего рода «военную хитрость». Сложилось впечатление, что решили перед выборами или приездом президента РФ в Ярославль снять накал страстей горожан по поводу планов застройки многоэтажками территории рядом с памятником природы Павловской рощи. Никаких прямых ответов о планах строительства мы так и не получили — нам сказали, что это не является темой круглого стола. На прямые вопросы к департаменту архитектуры мэрии и депутату Роману Галагаеву — что же все-таки тут будет построено, был ответ: «Ничего!». А как же слайд с нарисованными многоэтажными домами, показанный на презентации? Правда, депутат все же пригласил меня лично прийти к нему на прием и ознакомиться с проектом детально. Вместо ответов нам рассказали, как можно благоустроить красиво Павловскую рощу, пригласив архитекторов московского бюро «Стрелка». Откровенно «переводили стрелки» с острой проблемы угрозы строительства на тему благоустройства рощи. И заботливо советовались с жителями, какой они хотят видеть Павловскую рощу» — говорит архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Тем не менее, Ольга Мазанова отмечает, что видит определенный плюс в том, что чиновники наконец-то обратили внимание на состояние самого памятника природы и впервые заявили о планах благоустройства рощи.

«Правда, оказалось, что для этого необходимо еще попасть в программу для получения финансирования. Думаю, если бы жители не высказывали свое возмущение по поводу угрозы застройки, то о благоустройстве рощи мы бы сегодня не услышали. Думаю, что необходимость привести рощу в порядок, благоустроить ее не вызывает сомнения ни у градозащитников, ни у жителей, ни у специалистов-архитекторов» — считает градозащитница.

На круглом столе эколог Лидия Байкова напомнила печальную историю с Петропавловским парком, который был выведен из списка памятников природы. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев поддержал градозащитников, общественность, которые вынуждены кидаться в бой, чтобы защитить городские парки и территории памятников истории и культуры от застройки. В качестве примеров кроме Петропавловского парка он назвал еще Бутусовский парк.

«Я напомнила о победных для жителей бурных публичных слушаниях 28 апреля 2016 г. по поводу экологической экспертизы в связи с планами изъять полоску из территории памятника природы и застроить ее секционными 5-этажным домами. Эти планы у застройщиков не прошли только благодаря активному противостоянию горожан. Я также высказала мнение о недопустимости строительства высотных зданий рядом с рощей, т.к. недавно выстроенное 22-этажное жилое здание — это уже непосильная антропогенная нагрузка на памятник природы. Кроме того, эта высотка уже изуродовала прекрасную некогда панораму правого берега Волги, если смотреть прямо от Толгского монастыря. Эстетические качества природного ландшафта, безусловно, пострадали. Если здесь построят еще высотные дома, то на панораме будут торчать еще «зубы» — отметила Ольга Мазанова.

Жители смогли высказать свое мнение, обеспокоенность и негативное отношение к планам застройки Павловской рощи и примыкающих территорий. В частности, люди выступили даже против планов «облагородить» и благоустроить парк, вырубив кустарник и поросль, отметив, что это единая экосистема и место гнездовья птиц.