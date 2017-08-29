Санкт-Петербург, 29 августа, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестные облили краской здание консульства США, пострадал также припаркованный автомобиль с дипломатическими номерами, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Pavel Bon Генеральное консульство США в Петербурге

Инцидент произошел около 2:00 мск. Стаканчик с краской неизвестные бросили в здание консульства на Фурштатской улице из окна автомобиля.

Личности неизвестных устанавливаются. В розыск объявлен автомобиль марки «Мерседес».

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.