Ярославль, 29 августа, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена сохранить малоэтажную застройку поселков Забелицы, Починки и Творогово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Жители просят сохранить малоэтажную застройку

Несколько недель назад жители Красноперекопского района обратились в мэрию Ярославля с просьбой понизить этажность возможного строительства в их районе.

«На территории поселков Забелицы, Починки и Творогово в Красноперекопском районе исторически сложилась застройка индивидуальными жилыми домами. Чтобы исключить возможность появления здесь в дальнейшем многоэтажных жилых строений, жители обратились в мэрию Ярославля с просьбой о внесении изменений в схему зонирования этих территорий. Особую тревогу у ярославцев вызвал пожар в Ростове-на-Дону, где сгорело более 100 здании. Пострадавшие подозревают в поджоге лиц, заинтересованных в многоэтажном строительстве на месте сгоревших малоэтажных домов. Жители боялись повторение этого сценария», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии подготовил предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля. В соответствии с ними большую часть территории поселков предлагается перевести в зону застройки индивидуальными жилыми домами — Ж.4. На отдельных участках предусматривается установление зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж.3 (до 4 этажей).

«Как любые городские территории, этот микрорайон нуждается в дорогах, в развитии сетевого хозяйства и инфраструктуры. Частичное установление зоны Ж.3, а также зоны детских учреждений обусловлено необходимостью разумного компромисса, ведущего к развитию территории в целом. Компромиссный вариант изменений учитывает интересы экономики микрорайона и его транспортной перспективы», — сказал директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Теперь в ближайших планах мэрии — проведение публичных слушаний по обсуждению изменений в ПЗЗ. И только после этих процессуальных решений возможно внесение изменений в Генплан города.