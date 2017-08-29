Москва, 29 августа, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Молодой мужчина стал жертвой нападения неизвестных в центре Москвы. Злоумышленники отобрали у него сумку, где лежало 12,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Anton Starikov Деньги

Инцидент произошел вечером 28 августа на Таганке. На мужчину 1992 года рождения напали четверо неизвестных, скрывшие лица масками.

Злоумышленники избили потерпевшего, отобрали сумку с деньгами и скрылись с места происшествия на автомобиле Mersedes.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Отмечается, что потерпевший нигде не работает.

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