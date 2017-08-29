Волгоград, 29 августа, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Ситуация с пожарами в Волгоградской области, а также меры, принимаемые в регионе для ликвидации последствий возгораний, стали темой встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и главой МЧС РФ Владимиром Пучковым, которая прошла в Анапе поздно вечером 28 августа, передаёт ИА REGNUM.

Volgograd.ru Последствия пожаров в Волгоградской области

«В Волгоградской области, судя по документам, которые у меня есть, и по докладам главы МЧС, пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживали до 600 тысяч человек. Это очень серьезное дело», — сказал глава российского государства.

Владимир Пучков отметил слаженную работу всех органов власти в ходе проведения операции по тушению пожаров и предупреждению последствий возгораний. В настоящее время приоритетным является оказание адресной, конкретной помощи каждому пострадавшему и решение вопроса обеспечения жильем.

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Огненная неделя в Волгоградской области: обзор

По информации губернатора Волгоградской области, в регионе специалисты уже провели подворовой обход населенных пунктов, пострадавших от огня. Всего в список имеющих право на оказание поддержки от государства вошли 46 семей — это 92 человека. Гражданам помогают восстановить утраченные документы — организовано взаимодействие с паспортно-визовой службой, главным управлением МЧС, Пенсионным фондом. На 28 августа к выплате уже назначено единовременное социальное пособие 89 гражданам в размере от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества. Девять семей выплаты уже получили.

Первоочередные выплаты всем пострадавшим будут завершены в трехдневный срок. А вот работа по формированию списка пострадавших на оказание помощи и единовременных выплат в связи с ущербом здоровью, полностью или частично утраченным имуществом, ещё продолжается.

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В Волгоградской области подсчитывают ущерб от пожаров

Также спецкомиссия подсчитает и ущерб, связанный с утратой домашних животных, птиц, кормов в личных хозяйствах, пострадавшим окажут меры по поддержки по восстановлении. поголовья и обеспечения кормами в полном объеме. Также пострадавшим от огня районам власти обещают оказать содействие в поставке стройматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа возгорания были зафиксированы в 21 из 38 муниципальных образований Волгоградской области. Наиболее крупные — в Даниловском, Ольховском, Среднеахтубинском, Иловлинском и Городищенском районах. Одна из сложных ситуаций возникла 25 августа в Дубовском районе.

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Добавим, что по данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки 28 августа на территории региона подразделениями пожарной охраны было ликвидировано 76 загораний, в том числе 18 — мусора, 58 — сухой растительности.