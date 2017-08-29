Ярославль, 29 августа, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославле строящиеся апартаменты и гостиница на берегу реки Которосль у КЗЦ «Миллениум» могут стать жилыми домами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Городские власти намерены изменить назначение земельного участка, разрешив там строительство многоквартирных домов высотой 9 — 18 надземных этажей. Как пояснили в мэрии города, речь идет не о новых домах, а о частично построенных двух зданиях.

Строящиеся здания в пойме реки Которосль в Ярославле

«Данный участок земли был отдан застройщику в аренду в рамках подготовки к 1000-летию Ярославля под постройку гостиницы и комплекса апартаментов. За эти годы изменилась концепция развития территории. Мэрия и застройщик достигли соглашения об изменении в планах застройки — застройщик дополнительно вкладывает в развитие социальных объектов и территорий города Ярославля собственные средства в размере 300 млн рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

В какие именно социальные объекты «Ташир» вложит деньги, в мэрии не пояснили. В настоящий момент построены «коробки» двух зданий. Чтобы сделать из них жилые дома, застройщику необходимо изменить назначение земельного участка и получить новое разрешение на строительство у мэрии. Для этого требуется проведение публичных слушаний. Городские власти назначили их постановлением от 14 августа, а уже 21 августа отменили. Дело в том, что выделение участков под строительство жилых домов возможно по действующему законодательству только через процедуру торгов. В связи с этим мэрия решили подстраховаться и обратилась в управление ФАС по Ярославской области.

«В антимонопольный орган поступил запрос от мэрии для дачи разъяснений по вопросу правомерности смены разрешенного использования земельного участка, расположенного на Которосльной набережной. В связи с тем, что у территориальных органов ФАС России нет полномочий на разъяснение законодательства РФ, данный запрос направлен в Центральный аппарат ФАС России», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной Антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Градозащитники считают такое решение мэрии и застройщика недальновидными.

«Пойма реки Которосль, как и любой реки в мире, обычно используется для создания там зоны отдыха — на этих территориях хотели построить парк. Но каким-то образом в генплан Ярославля были внесены изменения, и эта зона стала общественно-деловой. И там, при соблюдении определенных процедур, разрешено даже жилое строительство. Не уверена, что грунты в пойме реки Которосль выдержат такую нагрузку, но все же самое главное — горожан лишили рекреационной зоны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Здания у КЗЦ «Миллениум» — не единственный «долгострой» «Ташира» в Ярославле. В течение нескольких лет на Октябрьской площади без движения возвышается «коробка» начатого компанией общественно-делового центра. Интересно, что мэр города Владимир Слепцов заявлял ранее, что в городе больше не будет «точечной» застройки, а новые жилые дома будут появляться только с учетом проекта планировки территории, который подразумевает строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ и прочего. Появятся ли на Которосльной набережной вместе с жилыми домами детские сады? Ведь эта территория застроена очень плотно, в том числе и новыми домами. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.