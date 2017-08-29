Вашингтон, 29 августа, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Финальный эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» побил все рекорды этого сериала: серию посмотрели 16,5 млн человек, сообщает Variety.

François Philipp Настольная игра «Игра Престолов»

Седьмой сезон назывался «Дракон и волк». Уточняется, что общее число зрителей — это с учетом онлайн-сервиса HBO Go, где также транслировался финальный эпизод. Кроме того, финальная серия стала самой продолжительной, ее хронометраж составил 81 минуту. В шестом сезоне последнюю серию смотрели 8,9 млн человек. Восьмой сезон, который зрители увидят в 2018 году, станет последним, его начнут снимать в октябре 2017 года.

В следующем сезоне «Игры престолов» будет шесть серий. Также телеканал HBO работает над приквелом сериала.

Уже известно, что в восьмом сезоне сойдутся вместе все элементы запутанной истории Семи королевств. Лиам Каннингэм, исполняющий роль сира Давоса Сиворта, рассказал, что в целом это разрозненные места и люди, которые объединятся, чтобы бороться с общим врагом.

«Игру престолов» Каннингэм назвал историей, созданной взрослыми для взрослых, развязка которой никому не известна. Никто даже не знает, добавил актер, останется ли в конце железный трон — символ власти над королевствами Вестероса.

Версии о том, чем же закончится сериал, возникают в сети регулярно — как в виде мнений поклонников, так и под видом «инсайда» со съемок. Гадать о финале можно, но несомненной останется популярность сериала — он стал своего рода культурным феноменом, о его героях как о ролевых моделях часто говорят в соцсетях.

Фанаты сериала за многолетнюю историю шоу выдвинули немало теорий, очередная из них распространилась по сети, как лесной пожар, она касается происхождения Короля ночи. Первым гипотезу выдвинул пользователь форума Reddit под именем turm0il26, он предположил, что Королем ночи является не кто иной, как Брэндон Старк.

Согласно теории, когда он возвращается в прошлое в первый раз, он посещает Безумного Короля Айриса Таргариена II. Желая предупредить его об опасности, Брэндон шепчет ему на ухо: «Сожги их всех», имея в виду белых ходоков. Но безумный король неправильно понимает сообщение и вместо врагов людей решает сжечь своих подданных.

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С помощью этой теории фанаты пытаются объяснить факт того, что Король ночи отпустил Джона Сноу во время битвы при Суровом Доме. Согласно теории, это произошло потому, что Брэндон впервые увидел за тысячи лет члена своей семьи. Таким образом, в Короле ночи еще осталось что-то от него самого. Впрочем, издание отмечает, что это лишь еще одна теория из множества.

Поклонники дошли до того, что начали совершать и необдуманные действия, например, в подражание героям покупать собак породы хаски и лайка. А потом несчастные животные оказывались на улице и в приютах, ведь фанаты не думали о том, что, в отличие от фильма, в реальной жизни за животными нужен серьезный уход.

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Такими обсуждениями и возможностью уйти от реальности в него отчасти и объясняется популярность сериала. Притом, что никто не отрицает качественные работы сценаристов, художников по костюмам и самих актеров. В любом случае, HBO, собаку съевший на костюмных и исторических сериалах, никогда не выпускал некачественной продукции. Но культовым стал фэнтезийный мир «Игры престолов».

В основу этого сериала «Игра престолов» легли романы Джорджа Мартина, объединенные в цикл «Песнь Льда и Огня». Создателями выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Съемки происходят на территории нескольких стран — Великобритании (в том числе Северной Ирландии), Мальты, Хорватии, Исландии, Марокко.