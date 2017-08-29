Орел, 29 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Стена аварийного жилого дома №68 на набережной Дубровинского в Орле обрушилась утром 29 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба правительства Орловской области Обрушившийся дом

Сообщение о ЧП поступило в 07:45, в результате обрушения никто не пострадал.

Жилой дом на Набережной Дубровинского, 68, получивший у местных жителей название «карточный домик», был построен в 1955 году. За все это время здание ни разу не ремонтировалось капитально.

Жители неоднократно жаловались на состояние дома: так, в апреле этого года трещины на фасаде, в подъезде демонстрировались представителям мэрии и ОНФ. Тогда ситуацию обещали взять под контроль.

В центре внимания здание оказалось на прошлой неделе, когда у стены дома отвалился кусок, а комиссия, обследовавшая состояние дома, пришла к выводу, что есть угроза обвала стены.

Администрация города приняла решение о введении режима повышенной готовности и об отселении — временном — жильцов. Проектная организация должна была разработать предложения по укреплению стены. После этого дом собирались обследовать еще раз и принять решение — все же снести или капитально отремонтировать. Средства на обследование дома, а также эвакуацию его жителей были выделены из резервного фонда города.

Однако, судя по данным МЧС, с планами властей по отселению согласились далеко не все: из 60 жильцов, прописанных в 36 квартирах, отселены были 45. На момент обрушения в доме находились восемь человек.

Ситуация с домом в очередной раз обсуждалась буквально накануне, 28 августа, в горсовете, и тогда замглавы администрации Роман Игнатушин признал, что ситуация близка к чрезвычайной.

«Мы принимаем все меры для того, чтобы этой ситуации не допустить, — заявил Роман Игнатушин. — Этой работой сейчас занимается городское управление по безопасности. Было принято решение о выделении средств из резервного фонда на обследование объекта. Учитывая тот факт, что ситуация развивается стремительно, конструкции разрушаются, администрацией города был введен режим повышенной готовности и принято решение об эвакуации граждан. Для этого всем жильцам было предложено переехать в маневренный фонд».

Именно сегодня, 29 августа, подрядчик должен был приступить к проведению противоаварийных работ.

Ситуация с аварийным домом не оставила равнодушными жителей Орла: ЧП активно обсуждается в соцсетях. Некоторые из пользователей возмущаются счетами за капремонт, а многие — высказывают надежду, что теперь жители этого злополучного дома получат новое жилье.

«Надеюсь, людям теперь дадут жилье нормальное», — написал в одной из групп Вконтакте житель Орла Павел.

«Этого и следовало ожидать», — пришла к выводу Светлана.

«Зато вовремя жировки приходят за капремонт!» — добавила другая участница обсуждения.