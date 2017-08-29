Москва, 29 августа, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Ситуация на Корейском полуострове все больше напоминает пороховую бочку, и это не может не тревожить, отметил Слуцкий.

«Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества», — сказал парламентарий.

Россия никогда не поддерживала самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи и последовательно голосовала за все решения Совбеза ООН по этому вопросу, напомнил он.

«Не исключаю, что последний запуск ракеты в сторону Японии потребует нового рассмотрения в СБ ООН, хотя все возможные резолюции и санкции уже были приняты», — заявил Слуцкий.

Глава комитета по-прежнему уверен, что путь военного вмешательства является тупиковым.

«Мы последовательно выступали за дипломатическое разрешение северокорейской проблемы. Любое нагнетание, как мы видим, взрывоопасно», — заключил глава комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Япония потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР. Экстренное заседание СБ ООН, посвященное запуску Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12», пройдет сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. Оно состоится по инициативе США, Японии и Южной Кореи. Запущенная Пхеньяном ракета пролетела над территорией Японии, над островом Хоккайдо.

Вместе с тем, по мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, ресурс санкционного воздействия на КНДР в ответ на проведение ракетных и ядерных испытаний в этой стране исчерпан. «Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других западных стран, то, конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима. Но это не решит проблему, — сказал он. — Уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан».