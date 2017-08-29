Москва, 29 августа, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Динамика котировок Brent 28 августа говорит о том, что участники рынка расставили приоритеты в истории с ураганом «Харви» — главный страх трейдеров заключается в угрозе резкого увеличения запасов углеводородов в США в последующие недели на фоне падения спроса со стороны НПЗ, которые вынуждены приостанавливать работу или в лучшем случае сокращать перерабатывающие мощности, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

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«Цены поначалу пытались расти, удерживаясь над отметкой $52. Но новая волна опасений, связанных с последствиями стихии, разбушевавшейся на побережье Мексиканского залива, спровоцировала распродажи актива, который дошел до восьмидневных минимумов вблизи уровня $51», — напомнил эксперт .

При этом, по его словам, быков не взбодрили ни сокращение добычи и бурения в Штатах по причине шторма, ни блокировка трех нефтяных месторождений в Ливии из-за действия повстанцев, ни данные BakerHughes, которые отразили сокращение числа активных буровых на прошлой неделе.

«Масштабы стихии, которые превзошли самые худшие прогнозы, заставляют участников рынка ликвидировать длинные позиции по Brent, поскольку тревога по поводу накопления дополнительных запасов на мировом рынке, который и без того остается перенасыщенным, оказалась сильнее позитивного фактора в виде сокращения производства», — пояснил эксперт.

«На этом фоне данные Американского института нефти 29 августа, равно как и официальный отчет минэнерго США 30 августа, вряд ли смогут оказать существенную поддержку котировкам, даже если укажут на падение запасов углеводородов, если только «Харви» не ослабнет, чего, судя по прогнозам, пока ожидать не стоит», — считает Салас.

«Более того, ураган направляется в сторону Луизианы, и если он достигнет и этого штата, под ударом окажется почти 30% нефтепереработки в Штатах», — отметил эксперт.

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