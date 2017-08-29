Монтевидео, 29 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. «Производство Россией пшеницы растет буквально с каждым днем и заставляет цены на нее опускаться, несмотря на то, что урожаи в США, Канаде и Австралии в нынешнем году уменьшились по сравнению с результатами прошлого года и снижение их предложения должно было спровоцировать рост стоимости зерна», — сообщает уругвайская El Observador.

(сс) 21150 Курица

«Российский урожай бьет по американскому бизнесу», — заключают авторы редакционной статьи в издании, анализируя только что опубликованный доклад министерства сельского хозяйства США.

В докладе сообщается, что, по данным на конец мая 2017 года (сезон 2016 — 2017), Россией было произведено 67 миллионов тонн пшеницы. Оценка сезона 2017—2018 гг. составляла 72,5 млн тонн. В конце июля 2017 г. эта оценка скорректирована в сторону повышения объема до 77,5 млн тонн, а теперь преодолела рубеж 80 млн т.

Читайте также: Манящий запах рекордов: виды на урожай в регионах ЦФО

В целом для бывших советских республик прогноз минсельхоза США составляет 133,7 млн т. В начале июля фьючерсы на бирже в Чикаго вырастали до 200 долларов за тонну, однако после объявления прогноза производства зерна в России они упали на 25% и, возможно, снизятся еще, заключают эксперты издания.

Читайте также: Минсельхоз РФ снизил прогноз урожая зерна в 2017 году