Москва, 29 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Провокационный пуск КНДР баллистической ракеты подтверждает сложившийся «пат» вокруг северокорейской проблемы, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Пуск ракеты был произведен в 5:57 (23:57 мск) из окрестностей Пхеньяна. Ракета пролетела 2,7 тысячи километров и упала в Тихий океан в 1180 километрах к востоку от японского острова Хоккайдо.

«Этот провокационный пуск подтверждает сложившийся «пат» вокруг северокорейской проблемы: резолюция Совбеза ООН, принятая в начале месяца, не достигла своей цели, поскольку ситуация перешла в двусторонний режим КНДР — США. Другие государства влияют на противостояние на порядок меньше, возможности международного сообщества зависят от настроений в Вашингтоне, никому не понятных (в этом смысле Пхеньян и Вашингтон могут поучиться друг у друга)», — отметил сенатор.

Позиция Китая, назвавшего единственным эффективным и разумным способом разрешения противоречий имплементацию «двустороннего подхода», подразумевающего принцип «уступки на уступку» — наиболее разумная в этой ситуации, и она полностью разделяется Россией, указал парламентарий.

«Полагаю, именно в этом ключе нужно вести обсуждения в формате СБ ООН, который созывают по просьбе Японии», — указал он в соцсети.

Кроме того, по мнению Косачёва, Пхеньян продемонстрировал, что его угрозы в адрес базы США на Гуаме не являются блефом.

«Хотя наличие межконтинентальных ракет у КНДР на 100% не доказано (уточненные данные по запуску 4 июля пока опровергали этот факт), разработки точно ведутся, и теоретически западное побережье США может оказаться под угрозой», — констатировал сенатор.

Косачев также обратил внимание на то, что ни Япония, ни США не сбили северокорейскую ракету, часть траектории которой впервые в истории ракетной программы КНДР проходила над территорией другого государства. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ при этом говорит о «беспрецедентной, серьезной и смертоносной угрозе» для его нации, но не останавливает ее, а Пентагон в очередной раз заявил, что запуск ракеты не представляет угрозы для Северной Америки.

«Таким образом, реальные действия оппонентов в регионе пока сдержанны. Прежнего накала взаимной риторики пока не отмечается, что отчасти обнадеживает, но, конечно, не решает проблему. А она требует решения, что в очередной раз наглядно и безапелляционно подтвердил Пхеньян», — рассуждает глава комитета.

«В конечном итоге: если продолжать требовать соблюдения международного права, предсказуемости и прозрачности только от Пхеньяна, оставляя за собой (США) право на любые действия, вплоть до силового вмешательства и смены режима в КНДР, порочный круг противостояния будет только набирать обороты. Начинать надо и с себя тоже. И чем быстрее это поймут в Белом доме, тем спокойнее будет просыпаться по утрам всему миру», — заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Япония потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР. «Япония совместно с международным сообществом намерена и дальше требовать усиления давления на Северную Корею», — заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.