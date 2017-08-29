Москва, 29 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Российская валюта 26 августа обновила более чем двухмесячные максимумы в паре с долларом на отметке 58,30 рубля, невзирая на удешевление нефти Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. При этом рубль уступил евро, который закрылся на отметке 70 рублей. Пара доллар/рубль, которая просела на 0,25%, финишировала в районе 58,50 рубля.

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«Рубль держится стабильно и достаточно уверенно в паре с американской валютой, которая продолжает подвергаться распродажам из-за отсутствия определенности вокруг монетарной политики ФРС. Рынки и без того сомневаются в декабрьском повышении ставки, на фоне чего молчание Йеллен воспринимается игроками как негативный сигнал», — пояснил эксперт.

«Это и служит главным драйвером укрепления российской валюты, о чем говорит тенденция к ее ослаблению в паре с евро, который накануне добрался до более чем 2,5-летних максимумов против доллара США. В остальном у рубля нет причин для продолжения укрепления», — считает Ковалев.

«Нефть дешевеет из-за падения спроса со стороны американских НПЗ, которые закрываются по причине бушующего в Техасе урагана «Харви». А поддержка со стороны налоговых выплат исчерпала себя», — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, не исключены попытки тестирования поддержки в области 58,30 рубля, если доллар продолжит повсеместное ослабление, а нефть Brent прекратит падать. Но о более значимых успехах российской валюты говорить вряд ли придется. Тем более что котировки черного золота, вероятно, будут оставаться под давлением из-за угрозы масштабного роста запасов нефти в США из-за шторма, который уже движется в направлении штата Луизиана».

«Так, к концу недели, особенно в случае выхода благоприятного отчета по рынку труда США, пара доллар/рубль может вернуться выше отметки 59 рублей», — полагает эксперт.

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