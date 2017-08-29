Данилов, Ярославская область, 29 августа, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Начались работы по вывозу отходов металлургического производства, незаконно размещенных в районе деревень Попково и Шолохово Даниловского района. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Страница Романа Колесова в Facebook Вывоз опасных отходов начался

На своей странице в Facebook он пояснил, что полигон предназначен для размещения отходов соответствующего класса опасности. В настоящий момент вывезено 650 тонн отходов с территории у деревни Попково. Отходы вывозятся автотранспортом за счет средств ООО «НПК Промэкология».

«Учитывая то, что эти производственные отходы представляют собой пылеобразное вещество, для обеспечения экологической безопасности и недопущения выветривания при транспортировке, отходы предварительно смачиваются. Контроль за проведением работ по вывозу отходов осуществляется сотрудниками департамента охраны окружающей среды и природопользования и органов местного самоуправления, включая фотофиксацию. После завершения вывоза организация обязана будет провести рекультивацию поврежденных земельных участков и завести плодородный грунт» — сообщает Роман Колесов.

Напомним, тревогу жители деревень начали бить в конце зимы, когда обнаружили по соседству со своими домами несанкционированную свалку промышленных отходов 4-го класса опасности ОАО «Северсталь». Место сброса отходов расположено в районе истока реки Погара, впадающей в реку Лунка, в которой расположено место для купания детского оздоровительного лагеря «Соть». В непосредственной близости от деревни Шолохово расположена водонапорная башня Рожновского, обеспечивающая питьевой водой близлежащую жилую деревню Попково. К процессу расследования и привлечения виновных к ответственности и, соответственно, организации процесса вывоза отходов подключены все профильные федеральные структуры, проводящие расследования по данному факту. Помимо административной ответственности по факту нарушения природоохранного законодательства, Управлениями Россельхознадзора и Росприроднадзора по Ярославской области рассчитан размер причиненного вреда, который составляет более 30 млн. рублей. В данный момент Следственным комитетом продолжается расследование в рамках возбужденного уголовного дела.