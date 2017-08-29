Закон, объявляющий РФ «агрессором» на Украине, готов на 99,9%
Киев, 29 августа, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект о реинтеграции Донбасса практически полностью готов для рассмотрения депутатами Верховной рады, заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко, сообщает 29 августа УНН.
По ее словам, новый законопроект обсуждался с лидерами стран «нормандской четверки», с США, с экспертами и специалистами из администрации президента Украины, с депутатами Верховной рады и правительством Украины.
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Луценко отметила, что закон будет регулировать политику Украины «по возврату и восстановлению Донбасса».
«Я могу сказать, что он (закон о реинтеграции Донбасса) на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте», — сказала представитель Порошенко.
Напомним, новый закон о реинтеграции Донбасса был предложен президентом Украины Петром Порошенко в июне 2017 года. Одним из главных положений закона является пункт, указывающий, что Россия является «страной-агрессором» по отношению к Украине.
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