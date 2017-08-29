Киев, 29 августа, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект о реинтеграции Донбасса практически полностью готов для рассмотрения депутатами Верховной рады, заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко, сообщает 29 августа УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика. Украина

По ее словам, новый законопроект обсуждался с лидерами стран «нормандской четверки», с США, с экспертами и специалистами из администрации президента Украины, с депутатами Верховной рады и правительством Украины.

Читайте также: И никакой ответственности: Киев готов к новой войне в Донбассе

Луценко отметила, что закон будет регулировать политику Украины «по возврату и восстановлению Донбасса».

«Я могу сказать, что он (закон о реинтеграции Донбасса) на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте», — сказала представитель Порошенко.

Напомним, новый закон о реинтеграции Донбасса был предложен президентом Украины Петром Порошенко в июне 2017 года. Одним из главных положений закона является пункт, указывающий, что Россия является «страной-агрессором» по отношению к Украине.

Читайте также: «Чтобы денег дали»: Украина объявит Россию «страной-агрессором»