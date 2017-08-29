Ярославль, 29 августа, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин планирует провести 1 сентября в одной из школ Ярославской области открытый урок, во время которого глава государства может поднять тему будущего России, сообщает 29 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очередное 1 сентября

Сообщается, что Путин планирует провести открытый урок, который будет транслироваться в других субъектах РФ. Президент планирует выступить в одной из школ области.

По информации другого источника газеты в Администрации президента, глава государства после посещения новой школы в Ярославле примет участи в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Отмечается, что в мероприятии примут участие талантливые школьники, которым помогут определиться с будущей работой представители крупнейших российских предприятий, таких как «Роскосмос», «Росатом» и НИЦ Курчатовский институт.

В газете добавили, что во время урока президент страны может поднять тему будущего России, а само мероприятие пройдет накануне единого дня голосования 16 глав регионов, в том числе губернатора Ярославской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах страны 1 сентября пройдёт урок «Россия, устремленная в будущее», организованная представителями Общероссийского народного фронта. Планируется, что в акции примут участие более 1 тыс. школ из 85 субъектов страны и более 150 тыс. человек.