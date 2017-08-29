Москва, 29 августа, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Применение США высокоточных маломощных ядерных бомб В-61 двенадцатой модификации в локальных конфликтах способно изменить структуру международной безопасности, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

The Official CTBTO Photostream Атомный взрыв

«Ядерные бомбы В-61 были приняты на вооружение в США в конце 60-х годов, с тех пор были выпущены 12 модификаций. Все они отличались мощностью и точностью попадания в цель. Двенадцатая модификация, которая активно сейчас испытывается и скоро будет принята на вооружение, является высокоточным боеприпасом, в отличие от предыдущих модификаций.

На бомбу установлены управляющие поверхности, что позволяет поражать цели с отклонением в несколько метров. За счет точности необходимости в большой мощности нет. Именно поэтому мощность В-61−12 меньше, чем у остальных модификаций.

В некоторых кругах в США уже обсуждаются концепции ядерного удара этими маломощными высокоточными бомбами в рамках локальных конфликтов по государствам, не обладающим ядерным оружием. Таким образом, есть некоторые предпосылки в изменению структуры международной безопасности».

Ранее сообщалось, что Пентагон провел два испытания в 2017 году ядерной бомбы B61: первое — в марте 2017 года, второе — 8 августа. Бомбы не были оснащены ядерными боевыми частями.

В августе на полигоне Тонопа (штат Невада, США) бомба была сброшена бомбардировщиком F-15E. Целью испытаний являлось определение точности и надежности бомб — по параметрам полета.