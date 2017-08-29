Астана, 29 августа, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Очередной запуск северокорейской баллистической ракеты, вероятно, повлечет за собой новые санкции против Пхеньяна, однако ресурс подобного давления уже подошел к концу. Об этом 29 августа заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

(сс)Bjørn Christian Tørrissen Пхеньян

Исходя из того, как ранее в таких ситуациях действовали США и другие страны, союзники Вашингтона, можно предположить, что санкционный режим в отношении КНДР будет усилен. Однако такой шаг будет бесполезен, пояснил дипломат.

«Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, в Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, которые не содержали бы четкого указания на отсутствие военного решения проблемы, а лишь на возможность решения политического. Также необходимо положение, которое бы исключало дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые коллективно принимает Совбез ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 августа Северная Корея провела испытания очередной баллистической ракеты: она развалилась на три части и упала в Тихий океан неподалеку от японского острова Хоккайдо. Южнокорейские и американские военные эксперты отнесли ракету к классу малой дальности.

Агентство Yonhap сообщило, что ракета преодолела 2,7 тыс. км, поднявшись на максимальную высоту 550 км. В Сеуле в связи с очередным ракетным испытаниям КНДР был созван совет национальной безопасности.

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