Челябинск, 29 августа, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Завершившей спортивную карьеру Юлии Липницкой предлагают попробовать свои силы в журналистике. С таким публичным предложением в социальной сети Facebook выступил начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Цитата из кф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция Журналисты

«У нас — сильная команда спортивных журналистов на «ОТВ», наставников — хоть отбавляй. Но еще больше впереди — международных соревнований и крупных стартов. Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок! В Челябинской области есть всенародно обожаемый «Трактор», в Челябинской области в этом году пройдет международный кубок стран ШОС и БРИКС по водному поло, а в будущем — юниорский чемпионат мира по хоккею и, скрестим пальцы, мировой форум сноубордистов. Быть может, международное сообщество одумается и вернет нам в ближайшей перспективе главный мировой конькобежный старт года. Это — огромный пласт работы. С которым Юлия успешно справится. Верю. А там видно будет», — заявил Дмитрий Федечкин.

Также он обратился к тем, кто сейчас осуждает Юлию Липницкую. Федечкин констатировал факт, что девушка стала чемпионкой «честно, по праву, в условиях великого накала и жесточайшей конкуренции». «А кем были вы в ее возрасте?», — задал чиновник риторический вопрос тем, кто осуждает Липницкую.

Напомним, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая стала известна всей стране и планете после победы в командном турнире на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Также она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года.

28 августа стало известно о том, что она завершила спортивную карьеру. Эта тема стала одной из обсуждаемых на форумах и в социальных сетях. Не все смогли понять уход Липницкой из фигурного катания, но большинство пользователей интернета отнеслись к этому решению с пониманием.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RT предположил, что возможно Юлия не до конца справилась со славой, обрушившейся на неё в возрасте 15 лет. Сама Липницкая не стала комментировать свой уход из спорта.