Пекин, 29 августа, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Министерство транспорта КНР опубликовало заявление, согласно которому до 2020 года на территории ряда провинций страны будет построено 2442 км новых автомобильных дорог. Новые современные дороги свяжут объекты и города, имеющие историческое значение для китайских коммунистов.

(сс) Aimaimyi Дороги. КНР

По оценкам специалистов, строительство новых дорог в 28 регионах КНР обойдется бюджету страны в 23,1 млрд юаней ($3,47 млрд). Рекордное количество денег будет выделено ради популяризации «красного туризма» — специальных тематических туров по местам, связанным с историей КПК, пишет «Наньцзао жибао».

По мнению чиновников, развитие «красного туризма» неминуемо приведет к процветанию всех регионов, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры удаленных населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в период национальных каникул, посвященных празднованию Чуньцзе, более известному как Китайский новый год, не менее 6 млн туристов из Китая совершат зарубежные поездки.