Вашингтон, 29 августа, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В восьмом, заключительном сезоне сериала HBO «Игра престолов» сойдутся вместе все элементы запутанной истории Семи королевств. Об этом рассказал Лиам Каннингэм, исполняющий роль сира Давоса Сиворта, сообщает издание Hollywood Reporter.

Логотип Игра Престолов

«В следующем сезоне сойдутся все элементы пазла. Я думаю, то, что было в этом сезоне, в целом это разрозненные места и люди, которые объединятся, чтобы бороться с общим врагом», — поделился предположениями актер.

«Игру престолов» Каннингэм назвал историей, созданной взрослыми для взрослых, развязка которой никому не известна. Никто даже не знает, добавил актер, останется ли в конце железный трон — символ власти над королевствами Вестероса.

«Люди не знают, куда всё идет, не знают, какими будут сражения, не знают, кто будет на троне в конце. Мы даже не знаем, будет ли трон! Все что угодно может произойти», — заявил актер, добавив, что события могут развиваться в любом направлении.

Лиам Каннингэм также признался, что всегда будет вспоминать работу в проекте с улыбкой. Быть частью «Игры престолов», культурного феномена современности — невероятный подарок, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя серия седьмого сезона «Игры престолов» собрала у экранов рекордное число зрителей. С учетом просмотров в интернете, эпизод под названием «Дракон и волк» посмотрели 16,5 млн человек. Следующий, восьмой сезон, включающий шесть серий, должен стать последним. Его премьера намечена, предположительно, на конец 2018 года.

Читайте также: Звезда «Игры престолов» снимется в минисериале «Порох»