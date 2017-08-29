Астана, 29 августа, 2017, 09:17 — ИА Регнум. На 4% вырос ВВП Казахстана по итогам семи месяцев 2017 года, заявил 29 августа министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает «КазТАГ».

Ken Teegardin Рост экономики

По его словам, экономика республики с начала года показывает улучшение. При этом правительство Казахстана прогнозирует рост ВВП республики к концу 2017 года на уровне 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый квартал 2017 года показал рост ВВП Казахстана на уровне 3%, в январе-апреле рост ВВП увеличился до 3,7%, а по итогам первого полугодия составил 4,2%. По словам Сулейманова, Казахстан за первое полугодие 2017 года исчерпал эффект низкой базы, который получился вследствие падения ВВП республики на 0,2% в течение первых пяти месяцев 2016 года.

Напомним, по словам министра экономики Казахстана, государственный долг республики составляет 12,3 трлн тенге (2,23 трлн рублей). Сулейманов отметил, что на обслуживание госдолга тратится около 1% от бюджета — 475 млрд тенге (86,3 млрд рублей).

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